Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.

Menajerinden açıklama

Kanbolat Görkem Arslan'ın menajeri Selin Kök'ten açıklama geldi.

Paylaşımda; “Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Cenaze töreni bilgileri daha sonra paylaşılacaktır. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başlamıştır.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, "Hatırla Sevgili," “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.