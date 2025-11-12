Ünlü oyuncu Özgü Namal trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz’da iki çocuğuyla birlikte bir trafik kazası yaşadı. Kazada araçta maddi hasar oluştu.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası Namal ve çocukları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrollerde, ünlü oyuncu ve çocuklarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Namal’ın durumunun iyi olduğu, taburcu işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.