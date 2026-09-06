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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Evinde ölümü ile hayranlarını hüzne boğan Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
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Oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulunduOyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulunduGündem

 

 Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu.

Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 2

İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 Son görüntüsü ortaya çıktı

Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.