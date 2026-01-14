Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar için 11 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos’ta Beyoğlu’ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, ‘iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi.

“Seni burada barındırmayacağım, görürsün”

İddianameye göre, Bayraktar’ın bir işletmeye giderek sahibiyle görüştüğü, işletmenin korunması karşılığında para talep ettiği öne sürüldü. İşletme sahibinin bu talebi kabul etmemesi üzerine Bayraktar’ın, “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” şeklinde sözler söylediği ve ardından yumrukla saldırdığı iddia edildi.

Yaşanan olayın ardından işletme sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ufuk Bayraktar’ın tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediği ileri sürülerek 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle adliyeye gelen Bayraktar’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.