Ünlü oyuncular İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Dubai’de mahsur kaldı

İlker Ayrık, Şevket Çoruh ile birlikte rol aldığı tiyatro oyunu için gittiği Dubai’de, dönüş uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle şehirde mahsur kaldıklarını açıkladı.

Cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırısının ardından bölgede gerilim tırmanırken, karşılıklı misillemelerin hava trafiğini olumsuz etkilediği ifade edildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine de füzeler düşmüştü.

"Umarım tez zamanda döneriz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayrık, 27 Şubat itibarıyla oyun için Dubai’ye geldiklerini ve bugün dönmeyi planladıklarını ancak mevcut koşullar nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Ayrık’ın paylaştığı mesaj şu şekilde;

“27 Şubat itibariyle 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.”