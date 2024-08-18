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Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın! Evi küle döndü

"Deha" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki villasında yangın çıktığı iddia edildi. Alevlerin villanın tamamını sardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Merkezi
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Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın! Evi küle döndü
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Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Çukur gibi dizilerdeki oynadığı karakterlerle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli’nin başına korkunç bir olay geldi.

İddiaya göre, oyuncunun İstanbul Sarıyer’deki villasının bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangın, hızla yayılarak villanın diğer bölümlerine sıçradı.

Villanın bazı bölümleri hasar gördü

Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılsa da, villanın bazı bölümlerinde hasara yol açtı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İynemli’den, yaşanan bu üzücü olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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