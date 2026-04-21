Ünlü Rus kemancı Sergey Stadler Türkiye'ye gelirken Pegasus uçağında hayatını kaybetti

Pegasus Hava Yolları’nın St. Petersburg kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferinde sağlık krizi yaşandı.

PC-397 sefer sayılı uçuşta bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine kabin ekibi acil tıbbi müdahale prosedürlerini devreye soktu. Uçuş ekibinin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanan yolcunun dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, konservatuvarın eski rektörünün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Aslen Peterburglu olan Stadler, genç yaşlardan itibaren hayatını müziğe adadı, Sankt-Peterburg Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Onun adı, en yüksek icra sanatının simgesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

Sergey stadler kimdir?

Virtüöz kemancı Sergey Stadler 1962 yılında Leningrad’ta doğdu. Stadler, 2008-2011 yıllarında Rimsky-Korsakov adını taşıyan Petersburg Konservatuvarı’nın rektörlüğünü yaptı. 2013 yılında Petersburg Senfoni Orkestrası’nı kurdu ve orkestranın sanat yönetmenliğini yaptı.2018 yılından bu yana Sankt-Peterburg Devlet Üniversitesi’nde 'Keman Enstrüman İcracılığı' eğitim programının başındaydı.