Ünlü Rus YouTuber Milas'ta motosiklet kazasında öldü
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, ünlü Rus youtuber ve moto Vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina hayatını kaybetti.
Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu. Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Rus youtuber olay yerinde hayatını kaybetti
Edinilen bilgilere göre, Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger Sarıçay Köprüsü üzerinde motosikletleri ile çarpıştı. Motosikletlerin 3 kişi oldukları ve Aynı grupta yer alan diğer motosiklet ise kazaya karışmadı. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmiş olabileceği düşünülüyor.