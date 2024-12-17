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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan sevindiren haber

Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınmıştı. Öğle saatlerinde ameliyat olacağı bilgisi verilen Tayfur, ameliyattan çıktı. Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan sevindiren haber
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü hastanedeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

"Ameliyattan çıktı, durumu iyi"

Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındığını duyuran Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur'un Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ameliyatın ardından tekrar paylaşımda bulunan Şirin Gözalıcı, Tayfur'un ameliyattan çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz” dedi.

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