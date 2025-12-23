Ünlü sanatçı Hülya Avşar trafik kazası geçirdi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Tarabya Sahili’nde otomobiliyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. İddiaya göre fren yerine gaza basan Avşar, aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil denize düşmekten son anda kurtulurken, kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, Avşar’ın 10 Ekim’de kutladığı 62’nci yaş günü için kendisine hediye ettiği ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracıyla sahil yolunda ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini yitirdiği öğrenildi. Araç, fren yerine gaza basılması sonucu denize sadece birkaç metre kala durabildi.

Araçta ciddi çapta maddi hasar oluştu

Yol kenarındaki duvarın hemen ardında deniz bulunduğu öğrenilirken, Avşar’ın zamanında müdahalesi muhtemel bir felaketin önüne geçti. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi çapta maddi hasar oluştu.

Hasar alan otomobilin onarıldığı belirtilirken, Hülya Avşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.