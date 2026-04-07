Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses’in şimdilik gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Konser programının ardından evine dönen İbrahim Tatlıses, gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Evinde fenalaşan sanatçının yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla kısa süre içinde hastaneye ulaştırılan Tatlıses’in durumunun kontrol altına alındığı belirtildi. Usta sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberi duyulunca ailesi ve yakın çevresi de hızla hastaneye geldi.
Doktorların tedavi sürecini yakından izlediği, Tatlıses’in ise şimdilik gözetim altında tutulduğu bildirildi. Öte yandan ünlü türkücünün rahatsızlığının bir virüs kaynaklı olabileceği iddiaları da gündeme geldi; ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.