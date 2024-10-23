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Ünlü şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı

Ünlü şarkıcı Kalben için mahkeme tarafından zorla getirme kararı verildi.

Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Kalben hakkında zorla getirme kararı
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Şarkıcı Kalben, erkek arkadaşı tarafından darp ve silahla tehdit edilen arkadaşı Pamela Bringino ile darp raporu aldı. Bringino'yu darp eden Alper E. hakkında şikayet sonrası 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tanık olarak çağrıldı

Sabah'ın haberine göre davada, ünlü şarkıcı Kalben de tanık olarak çağrıldı. Konseri nedeniyle davaya katılamayan Kalben hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. 

Hakkında zorla getirilme kararı verildi

Bringino iddialara göre tüfekle tehdit edilerek alıkonuldu. Kalben de arkadaşı Bringino'yu Armutlu'dan alarak darp raporu için hastaneye götürdü. Bringio'nun şikayetinin ardından Alper E. hakkında iddianame düzenlendi.

Mahkeme, Kalben'in de tanık olarak dinlenilmesine karar verdi, fakat konseri olduğu için duruşmaya katılamayan ünlü sanatçı için zorla getirme kararı verildi.

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