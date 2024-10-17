Ünlü şarkıcı kızından korkup kendini odaya kilitledi: Birini öldüreceğinden endişe ediyorum

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yardım istedi. Akyürek çektiği videoda yasaklı madde kullanan kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söyledi.

“Kızımın birini öldüreceğinden endişe ediyorum"

Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, bu sefer de kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyledi. Akyürek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethanede ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var.”

"Herkesin bir sınavı var, benimki de kızım" demişti

Yıllar önce bir televizyon programında kızının hiperaktivite tedavisi gördüğünü ve okuluna ara verdiğini açıklayan isim, 'Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Plan yapamıyoruz mesela. Bütün gece oturuyor, akşama kadar uyuyor. Okuluna ara verdi son olarak, bir süredir gitmiyor. Herkesin bir sınavı var benimki de kızım' demişti.

2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturmuş, 2005 yılında da kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.