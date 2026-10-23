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Ünlü şarkıcı Nev'den üzen haber: Entübe edildi

“Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” adlı şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı Nev’in sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber geldi. Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan sanatçının yeniden entübe edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Nev'den üzen haber: Entübe edildi
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Ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören sanatçının yeniden entübe edildiği açıklandı.

Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak sevenlerinden dua istedi.

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Nev, daha önce iki gün entübe edilmişti.

Nev’in menajeri İlker Ercan, yaptığı açıklamada, sanatçının dün itibarıyla yeniden entübe edildiğini belirtti.

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