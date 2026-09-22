Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sahne aldığı otelde vasiyetiyle ilgili konuşan Serdar Ortaç, Kadir İnanır’ın mirasını hayattayken düzenlemesini örnek aldığını belirtti. Ortaç, bu nedenle kendi vasiyetini de hazırladığını açıkladı.

Ortaç, vefatının ardından mal varlığının başta yanında çalışanlar olmak üzere, yıllar önce hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına kalacağını belirtti. Ortaç’ın 2023 yılında yaptığı bir açıklama da yeniden gündeme geldi. Şarkıcı, o dönem çocuğu olmadığı için mal varlığını çalışanlarına bırakacağını belirtmişti.

Serdar Ortaç’ın İstinye’deki boğaz manzaralı evi gündemde

Ortaç’ın vasiyet açıklamasının ardından İstinye’de bulunan Boğaz manzaralı evi de yeniden gündeme geldi.

2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı belirtilen ev, 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunuyor. 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşan evde teras ve balkonların yanı sıra özel kamera sistemi ve peyzaj alanı da yer alıyor. Evin değerinin satın alındığı döneme göre yaklaşık beş kat arttığı belirtiliyor.

Ortaç’ın açıklamasına göre söz konusu ev de diğer mal varlıklarıyla birlikte vasiyet kapsamında mirasçılara bırakılacak.