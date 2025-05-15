Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu

Sahne aldığı 20 Eylül akşamı fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 52 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Arolat için ilk olarak Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Ünlü isim, İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Müzik dünyasını yasa boğan bu ani ölüm, ölüm sebebiyle ilgili birçok iddiayı da beraberinde getirdi.

Kadıköy’de bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Metin Arolat’ın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme tamamlandı ve otopsi raporu hazırlandı.

Metin Arolat neden öldü?

Sabah'ın haberine göre otopsi raporunda Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

Arolat, vefatından sadece birkaç gün önce katıldığı Armağan Çağlayan’ın programında “Sahne, hayatta en mutlu olduğum yer” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Metin Arolat kimdir?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.