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Ünlü sigara markası iflas başvurusunda bulundu

Achern merkezli tütün ve sigara üreticisi TMCC, iflas başvurusunda bulunarak Offenburg bölge mahkemesine başvurdu.

Haber Merkezi
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Ünlü sigara markası iflas başvurusunda bulundu
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Almanya’da faaliyet gösteren Achern merkezli tütün ve sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), iflas başvurusunda bulunarak Offenburg bölge mahkemesine başvurdu.

Şirketin yeniden yapılanmasının mümkün olmadığı belirtildi

İflas sürecinin ilk aşamaları başlatılmış olup, şirketin yeniden yapılanmasının mümkün olup olmadığını belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, Achern’deki hukuk firması Schultze & Braun adına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceğini ve 40’tan fazla çalışanın işlerinin şu an için güvende olduğunu belirtti.

Çalışanların maaşı güvence altına alındı

Çalışanların maaşları, Federal Çalışma Ajansı’nın sağladığı iflas yardımı ile Ekim ayına kadar güvence altına alındı. TMCC'nin iflasının arkasında birkaç neden bulunuyor. Ayrıca, bir makinedeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı ve tütün tüketicilerinin talebindeki düşüş de iflas sürecini etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

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