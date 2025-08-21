  1. Ekonomim
Ünlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, yedi yıldır yaşadığı Türkiye’den oturma izni başvurusunun reddedilmesi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Japon YouTuber Yoshi Enomoto, yedi yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Oturma izni başvurum reddedildi" diyen Yoshi, şu ifadeleri kullandı:

"7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.

8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta."

