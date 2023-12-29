Ünlü spor yazarı Talay Erker yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, 2011 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi 88 yaşındaki spor yorumcusu Talay Erker, hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından Talay Erker’in vefatının ardından yayınlanan başsağlığı mesajında “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Talay Erker’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Talay Erker’in cenazesi Bursa Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Talay Erker kimdir?

1935 yılında Sinop Ayancık’ta doğan Erker, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, Edebiyat Fakültesi Coğrafya ve Alman Edebiyatı bölümlerinde eğitim gördü. Mesleğe 1960 yılında Akşam Gazetesi’nde spor muhabiri olarak başladı. Kariyerinin ilerleyen bölümlerinde Yeni İstanbul, Hürriyet, Yeni Asır, Sabah, Günaydın, Star, Vatan, Fotospor, Sözcü, Fotogol gazetelerinde ve Star TV’de çalıştı. Hürriyet Gazetesi’nde istihbarat şefi, Sabah ve Günaydın’da spor servisi müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin mesleki yarışmalarından çok sayıda ödül aldı. Erker, evli ve iki çocuk babasıydı.