Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu iki aydır kanserle mücadele ettiğini duyurdu

47 yaşındaki sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Vahapoğlu, yıllardır sağlıklı yaşam ve spor üzerine içerikler üreten biri olmasına rağmen böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti.

“Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor”

Vahapoğlu, açıklamasında okulların açıldığı gün yaptırdığı kolonoskopide kanser teşhisini öğrendiğini, ilk şoku atlattıktan hemen sonra kemoterapi sürecinin başladığını söyledi. Üçüncü kemoterapisinin bu hafta tamamlandığını belirten Vahapoğlu, iyi olduğunu ve tedavi sürecine güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

“Sağlıklı yaşayan birinin başına gelmesi beni de şaşırttı”

Ailesini kısa aralıklarla kaybettiğini hatırlatan Vahapoğlu, ortaya çıkan tümöre “düşmanlık beslemediğini”, bu süreci “kökten bir temizlenme” olarak gördüğünü ifade etti. Düzenli spor, dengeli beslenme, yoga ve meditasyonla yaşamını sürdüren biri olarak hastalığın kendisinde de ortaya çıkmasının “dikkat çekici” olduğunu söyleyerek takipçilerine kontrolleri aksatmamaları çağrısında bulundu.

Günlük hayatına ve projelerine devam ediyor

Açıklamasında, tedavi aldığı dönemlerde dinlediğini ancak günlük yaşamını ve seyahatlerini sürdürdüğünü belirten Vahapoğlu; yeni kitabının yayımlandığını, teklifini önceden kabul ettiği yeni televizyon programına da yakında başlayacağını söyledi. “Umutsuz ve mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için hayatımı ertelemeden devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hassas bir süreç, saygı rica ediyorum”

Tedavi sürecinin birkaç aya tamamlanmasını beklediğini belirten Vahapoğlu, takipçilerine hassasiyet çağrısında bulunarak açıklamasını sonlandırdı.