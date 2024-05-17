Ünlü sunucu Erkan Yolaç yaşamını yitirdi

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, Yolaç’ın vefatına yönelik şu bilgileri verdi:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Erkan Yolaç kimdir?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç, aslen Edirne'lidir. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde, sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evli olan Yolaç'ın Göksu ve Mehmet adında iki çocuğu var.

Yolaç'ın rol aldığı filmler:

1973 - Sevda Yolu

1964 - Can Düşmanı

1964 - Yılların ardından

1964 - Muhtesem serseri

1962 - Lekeli Kadın