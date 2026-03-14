Ünlü tarihçi 23 Şubat'ta paylaşmıştı: İlber Ortaylı'nın 'son dersi'

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Instagram hesabında 23 Şubat'ta yapılan paylaşım, vefatının ardından bir kez daha gündeme geldi.

Paylaşımda İlber Ortaylı'nın 1975'te yüksek lisansını tamamladığı Chicago Üniversitesi'nde mezuniyet töreni günü çekildiği anlaşılan bir fotoğrafıyla Yenal Bilgici’nin sorularını yanıtladığı 'İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?' kitabından bir kesit yer alıyor.

"Her zaman planlı yaşadım"

Sevenlerinin 'hocanın son dersi' notuyla yeniden paylaştığı bu kesitte İlber Ortaylı, şunları söylüyor:

"Ben her zaman planlı yaşadım, önüme bakmaya çalışarak yaşadım. Peki, hep doğru olanı mı seçtim? Hayır. 70’li yaşlarımda dahi her zaman en doğru olanı seçtiğimi söyleyemem ama rüzgârın önünde savrulmamak, belli bir doğrultuyu seçerek yaşamak için plan yapmanın önemini yabana atamam.

Günümü nasıl geçirdiğimi de sordunuz. Ben bir günümü de planlı yaşarım. Eskiden beri sabahları erken kalkar, okurum. Çok açık ki erken kalktığınızda gününüz zaten ister istemez planlanır. Kiminle görüşeceksiniz, neler yapacaksınız, neler okuyup neler yazacaksınız; zihninize bir bir dizilir. Yalnız benim, Allah elden ayaktan düşürmesin, kendimce bir alışkanlığım vardır. Evde oturmayı sevmem. Gündüz katiyen evde oturamam. Ev benim için sabah çıkılıp akşam gelinecek bir yerdir. Tatil günleri hariç! Hayatım yıllardan beri bu minval üzere döner. Ya okula giderim, ya kütüphaneye, ya da şimdi yaptığım gibi ofise gelir çalışırım."