Ünlü tarihçi İlber Ortaylı mezar yeri olarak nereyi vasiyet etmişti?
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaylı'nın yıllar önce kendisine yöneltilen "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu.
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı, 13 Mart'ta hayatını kaybetti.
Ortaylı'nın vefatının ardından yıllar önce gazeteci Adem Metan'a verdiği röportajda "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu.
Ortaylı, İstanbul'un kalabalığına dikkat çekerek "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.