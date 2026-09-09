Ünlü tiyatrocu Okan Karacan'ın bilgisayar çaldığı iddia edilmişti! O anlar kamerada

Annesi ise oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş.A. isimli şahıs 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi amirliğine giderek, etkinlik alanında düzenlenen programda dizüstü bilgisayarının çalındığını, olayın kamera görüntüsü bulunduğunu ve bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

"Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti"

İhbar üzerine harekete gecen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. Olayla ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Okan Karacan ifadesinde, "Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular" iddiasında bulundu.

Annesi Karacan'ın evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini öne sürdü

Okan Karacan'ın iddialarını araştırmak üzere çalışmalarda bulunan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini, birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapı çaldığını, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediği öğrenildi. Karacan'ın annesi ise bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini, oğlu Karacan'ın odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını, kimse tarafından zorla evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini, oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdü.

Okan Karacan "açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alınarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Karacan serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan Karacan'ın telefonla konuştuğu, masa üzerinde bulunan bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.