  Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Baba-oğul arasındaki gerginlik yeniden gündeme geldi. Tatlıses'in başvurusu üzerine Ahmet Tatlıses'e babasına yaklaşmaması amacıyla elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, uzun süredir araları bozuk olan oğlu Ahmet Tatlıses ile yargı kapısında karşı karşıya geldi. Tatlıses, savcılığa yaptığı başvuruda oğlunun kendisine tehditler savurduğunu belirterek, uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.

Başvuru mahkeme tarafından karara bağlandı

Sabah'ta yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisine yaklaşmaması amacıyla yaptığı başvuru mahkeme tarafından karara bağlandı.

Tatlıses'in endişelerini haklı gören mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alırken, aynı zamanda babasına yaklaşmasına engellemek amacıyla elektronik kelepçe uygulamasına başvurdu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı - Resim : 1

'Elektronik izleme cihazı' teslim edildi

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

