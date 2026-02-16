Ünlüce: Eskişehir’de 15 bin bina acil dönüşmeli

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Çalıştaya belediye yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentsel gelişimin yalnızca fiziksel dönüşümden ibaret olmadığını vurgulayarak, deprem riskine karşı bütüncül bir yaklaşım gerektiğini söyledi. Ünlüce, risk ve kriz yönetimine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Deprem öncesinde güçlü bir risk yönetimi, deprem sonrasında ise etkin bir kriz yönetimi şarttır. Ancak deprem öncesindeki riskleri iyi yönetemezsek, deprem sonrasındaki krizi de iyi yönetemeyeceğimiz açıktır. Bugün Eskişehir’de hem geçmiş dönemlerde hem de son yıllarda ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarında arzu edilen ilerleme sağlanamadı. Süreçler ya kurumların yeterli adım atmaması ya da hukuki engeller nedeniyle tıkanma noktasına geldi.”

Artık kaybedecek zaman yok

Kentte devam eden projelere ilişkin bilgi veren Ünlüce, Porsuk 1 ve Porsuk 2 projelerinde imar planlarının tamamlandığını, yatırımcı ve mülkiyet sahipleri arasındaki uzlaşıyla sürecin ilerlediğini ifade etti. Gündoğdu’daki alanda ise yüksek oranlı muvafakat sağlandığını ve yeni konut projeleri için ihalelerin tamamlandığını aktardı. Ünlüce, kent genelindeki yapı stokuna ilişkin çarpıcı verileri de paylaştı.

İnşaat Mühendisleri Odası ile yapılan çalışmalarda 52 bin binanın hızlı şekilde incelendiğini belirten Ünlüce, tabloyu şöyle özetledi: “Yaklaşık 5 bin binanın çok hızlı bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. 10 bin bina için de acil dönüşüm ihtiyacı söz konusu. Bunun yanı sıra hasarlı olabilecek çok sayıda yapı bulunuyor. 1999’dan sonra yapılan yeni binalar açısından görece iyi bir durumdayız ancak mevcut riskli yapı stoku göz ardı edilemez. Artık kaybedecek zamanımız yok.”

Çalıştayın, Eskişehir’in kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına zemin oluşturacağını kaydeden Ünlüce, tüm paydaşların katkısının önemine işaret etti. Ortak akıl vurgusu yapan Ayşe Ünlüce, “Bugün yapılan görüşmelerin ardından Eskişehir’in kentsel dönüşüm strateji belgesini hazırlayacak yol haritasını belirleyeceğiz. Bu nedenle tarihi bir gün yaşıyoruz" dedi.