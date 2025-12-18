  1. Ekonomim
  Ünlülere uyuşturucu operasyonu | Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu | Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyeye ifade vermeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldi. 

Berrak Tüzünataç’ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.

