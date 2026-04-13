Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 11 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda birçok ünlü ismin de aralarında olduğu 19 kişi Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişi sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, burada tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

11 şüpheliye tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza Hakimliği'ne sevk edildi.