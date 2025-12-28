Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İki tanınmış isim daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga sürüyor. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ünlülere stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman ve sosyal medya fenomeni ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi de dahil olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerindeki operasyonda Miss Turkey 2016 güzeli, medya fenomenleri ve bir ünlü rapçi de dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

RABİA YAMAN DA GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

LES BENJAMİNS'İN DİREKTÖRÜ DE GÖZALTINDA

Les Benjamins'in direktörü ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni Zohaer Majhadi'nin de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Majhadi, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ünlü fenomenin fuhuşa teşvik suçunu işlediği iddia ediliyor." dedi.