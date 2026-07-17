Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, Akın Altan, Asude Mercan, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Ateş İnce, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ⁠Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ⁠Feyza Cihan, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ⁠Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ⁠Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ⁠Ümit Aslan ve ⁠Volkan Büyükhanlı gözaltına alındı.

Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

4 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak jandarma ve Adlı Tıp Kurumu işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşenur Balcı, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ile evinde hassa terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklandı. Ömer Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.