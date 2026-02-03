Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Mükremin Gezgin gözaltına alındı

Aynı soruşturma kapsamında fenomen Arya Bektaş da gözaltına alınmıştı.

Tepki çeken videoları ile adını duyurdu

Mükremin Gezgin, paylaştığı gebelik videoları ile geniş bir takipçi sayısına ulaşmıştı. En son Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in çocuklarla paylaştığı video nedeni ile suç duyurusunda bulunmuş, Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmişti.