Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Mükremin Gezgin gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sanal medya ünlüsü Mükremin Gezgin Ankara’da gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında fenomen Arya Bektaş  da gözaltına alınmıştı. 

Tepki çeken videoları ile adını duyurdu

Mükremin Gezgin, paylaştığı gebelik videoları ile geniş bir takipçi sayısına ulaşmıştı. En son Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in çocuklarla paylaştığı video nedeni ile suç duyurusunda bulunmuş, Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmişti.

 

 