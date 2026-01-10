Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Selen Görgüzel de dahil 4 isim gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Selen Görgüzel ile birlikte 4 ünlü isim daha gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Soruşturma kapsamında en son Survivor programında yarışan ve elenen ilk yarışmacı olan oyuncu Selen Görgüzel gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Ceren Alper, Ayşe Sağlam ve spiker Nilüfer Batur Tokgöz'un de bulunduğu belirtildi.