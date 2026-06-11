Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Enis Arıkan da dahil çok sayıda gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu iddia edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyon emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu bildirildi.