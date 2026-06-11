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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Enis Arıkan da dahil çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Enis Arıkan da dahil çok sayıda gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu bildirildi.