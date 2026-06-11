Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 kişi hakkında tutuklama talebi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyor.

Kimler gözaltına alınmıştı?

1. Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2. Tolga ÇAM (Modacı)

3. Ferhan K.

4. Murat Saygı (Yönetmen)

5. Enis Ahmet O.

6. Ahmet K.

7. Emre T.

8. Hasan V.

9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11. Beren SAAT (Oyuncu)

12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14. Reyhan K.

15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17. Mehmet Y.

18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19. Enis ARIKAN (Oyuncu)

20. Rafet Eren Y.

21. Ali Efe B.

22. Selin CİĞERCİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da yine uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

Muğla'da mekan işletmecisi olan Mahmut D., iş insanı Emir B. ve Atlantis Yapım Ortağı Erdal B.'nin firari olduğu ve arandığı bildirildi.

10 şüpheliye tutuklama talebi

Sabah saatlerinde narkotik şube polislerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alınan isimler önce Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Tolga Çam, Ferhan K., Murat Saygı, Enis Ahmet O., Emre T., Hasan V., Reyhan K., Mehmet Y., Tessy Ramos Correria, Eren Y. tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Ali Efe B. ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle, diğer isimler ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ünlü isimlere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonda, bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildiği öne sürüldü.