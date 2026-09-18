Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 kişi serbest bırakıldı, 3 isme tutuklama talebi

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Sabah saatlerinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nıcca ünlülere yönelik yeni bir “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması başlatıldı.

18 Eylül 2027 tarihinde Başsavcılık, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

İki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

3 şüpheliye tutuklama talebi

Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından akşam saat 20.30 sıralarında verilen bilgide, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat ZURNACI, Aytaç KART ve Muhammet KAHYAOĞLU tutuklama talebiyle, Nilperi ŞAHİNKAYA ve Hasan ŞAŞ adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.” denildi.

10 şüpheli serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 15 şüpheliden Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.