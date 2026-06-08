  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 kişinin testi pozitif çıktı
Takip Et

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in test sonuçları pozitif çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 kişinin testi pozitif çıktı
Takip Et

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in testlerinde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

Hazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandıHazine tahvil ihalesiyle 13,2 milyar lira borçlandıEkonomi

 

Meclis'te Kılıçdaroğlu hareketliliği: Resmi yazı gönderdiMeclis'te Kılıçdaroğlu hareketliliği: Resmi yazı gönderdiGündem

 