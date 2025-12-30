Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 12 isim tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gençer, Ömer Can Kılınç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ahmet Çalışkan, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Rabia Yaman ve Muhammed Zeki Gökay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklanan isimler şunlar:

Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe, Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi, Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, Sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu, Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek, Sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, Ömer Can Kılıç, İşletmeci Cihan Güler, Avukat Burak Güngörmedi, Resul Aslan, Tuğrulbey Aran.

Adli kontrol uygulanan isimler şunlar:



‘The Bacım’ lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan, Emrah Gencer, Stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman, Nilay Didem Kılavuz.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktan serbest bırakıldı.