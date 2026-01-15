Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 15 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesi tamamlandı.

15 ismin test sonucu pozitif çıktı

Yapılan incelemeler sonucunda 15 kişinin uyuşturucu testi sonuçlarının "pozitif" olduğu saptandı.

Dosya kapsamında analiz sonuçları kesinleşen isimler arasında; "Sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy" yer alıyor.

Ayrıca listenin devamında yer alan "Burak Güngörmedi, Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan'ın" saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesi pozitif çıktı.

5 isim için negatif raporu verildi

Soruşturma dosyasında adı geçen ve örnekleri incelenen bazı isimlerin ise uyuşturucu madde kullanmadıkları raporla kanıtlandı. Adli tıp verilerine göre; ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, 'thebacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın ise sonuçları negatif çıktı.