Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında aralarında model ve sosyal medya fenomeninin de bulunduğu 15 şüphelinin test sonucu pozitif çıktı.
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nsa uyuşturucu testi veren 20 kişinin test sonuçları belirlendi. Toplamda 15 ismin testi pozitif çıktı.
Hem kanında hem saçında uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:
- Mahmut Uğur Ziylan - İş insanı
- Erdi Çetin
- Uğur Can Peker
- Yağmur Uçkun
- Atilla Aydın
Yalnızca saçta uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:
- Melisa Fidan Çalışkan - Model
- Melisa Şahin
- Nuran Çokçalışkan - Oryantal
- Burak Kaptan
- Müzeyyen Karakan
- Murat Can Şirin
- Ozan Kılıç
- Esra Yoldaş Balcı
- Hamdi Burak Beşer
- Yılmaz Burak Bozkurt