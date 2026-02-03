  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 ismin testi pozitif çıktı
Takip Et

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına isimlerin kişilerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 ismin testi pozitif çıktı
Takip Et

Melisa Ğadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karaaslan'ın testleri pozitif çıktı. Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin ise test sonuçları negatif çıktı.

Adli Tıp Raporu'na göre uyuşturucu testi pozitif olan ünlüler:


MELİSA ĞADİŞ

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 ismin testi pozitif çıktı - Resim : 1

– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde pozitif

GÜLŞAH ROJİN DEMİR

– Kokain ve metabolitleri (Benzoilekgonin, Metilekgonin)
– Kan, idrar ve saçta pozitif


BURCU ESRA BÜKEN

– Kokain ve metabolitleri
– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Tüm örnek türlerinde pozitif

AYBİKE ACER

– Saç ve tırnakta kokain metaboliti (Metilekgonin) ve esrar (THC) pozitif

SARA ERSOY

– Saçta kokain ve metabolitleri + esrar (THC) pozitif

BERFİN KARAYILAN

– İdrarda kokain metaboliti (Benzoilekgonin)
– Saçta kokain ve metabolitleri pozitif

İki ismin testi negatif çıktı

Öte yandan Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin test sonuçları negatif çıktı.