Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 ismin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına isimlerin kişilerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.
Melisa Ğadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karaaslan'ın testleri pozitif çıktı. Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin ise test sonuçları negatif çıktı.
Adli Tıp Raporu'na göre uyuşturucu testi pozitif olan ünlüler:
MELİSA ĞADİŞ
– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde pozitif
GÜLŞAH ROJİN DEMİR
– Kokain ve metabolitleri (Benzoilekgonin, Metilekgonin)
– Kan, idrar ve saçta pozitif
BURCU ESRA BÜKEN
– Kokain ve metabolitleri
– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Tüm örnek türlerinde pozitif
AYBİKE ACER
– Saç ve tırnakta kokain metaboliti (Metilekgonin) ve esrar (THC) pozitif
SARA ERSOY
– Saçta kokain ve metabolitleri + esrar (THC) pozitif
BERFİN KARAYILAN
– İdrarda kokain metaboliti (Benzoilekgonin)
– Saçta kokain ve metabolitleri pozitif
İki ismin testi negatif çıktı
Öte yandan Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin test sonuçları negatif çıktı.