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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 ismin test sonucu pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 ismin test sonucu pozitif çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

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