Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Aleyna Tilki’nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve ve kan örneği veren oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, Gizem Türedi ve Aleyna Tilki’nin test sonucu pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in sonuçları ise negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren ünlülerin tahlil sonuçları çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül’ün test sonuçlarında “kokain” maddesi pozitif çıktı.

İrem Sak’ın ve Danla Bilic’in test sonucu ise negatif çıktı. Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonuçları çıkmadı fakat verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını söyledi.

Aleyna Tilki'nin test sonuçları pozitif çıktı

Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre Aleyna Tilki’nin de test sonuçları pozitif çıktı. Habere göre Tilki'nin esrar kullandığı tespit edildi.

Ne oldu?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025’te Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Dört isim Adli Tıp’ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ezgi Eyüboğlu da 19 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Eyüboğlu, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kalmıştı. Melisa Döngel ise ifadesinin ardından serbest kalmıştı, Cihan Şensözlü ise tutuklanmıştı.

Şeyma Subaşı hakkında da arama kararı çıkarılmıştı. Subaşı 31 Aralık 202’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Subaşı yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 isimden 19'u da dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Tutuklanan isimlerin arasında Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy'da bulunuyor.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör ile şarkıcı Alya dahil 4 kişi serbest bırakılmıştı.