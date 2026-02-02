Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Arya Bektaş gözaltına alındı
Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sanal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı.
Bu sabah yine uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı da gözaltına alınmıştı.
Arya Bektaş kimdir?
20 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bektaş, sosyal medyada görsel makyaj çalışmalarıyla üne kavuştu. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Bektaş, makyaj uzmanlığı ve içerik üreticiliği yaparak kendi özgün markasını oluşturdu.