Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Avukat Feyza Altun 'ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu iddiası ile başlatılan operasyonda avukat Feyza Altun'un da ismi listede yer aldı. Gazeteci ismail Saymaz'a 'Benim ismim gözaltı listesinde yok' dediği anda Altun'un kapısı çaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonun devam ettiği anlarda gazeteci İsmail Saymaz, soruşturma başlatılan ünlülerin olduğu listede ünlü avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı.

Altun, isminin geçmesi nedeniyle duruma itiraz etti, İsmail Saymaz'a ulaştı. Saymaz, isminin listede olduğu bilgisinin teyitli olduğunu Altun'a vurguladı.

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı çalındı. Altun gözaltına alındı.

Öte yandan Altun'un gözaltına alınanlar arasında yer alan Dilan Polat ile videoları gündem olmuştu. Sosyal medyada Dilan Polat ile arkadaşlığı eleştirilmişti.

