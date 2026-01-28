Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Bilal Hancı ve İbrahim Barut'un test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, hakimlikteki ifadesinde yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Bilal Hancı ve gözaltına alınan bir diğer isim İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

"Boşandıktan sonra psikolojik olarak çöktüm"

Mahkemeye sevk edilen Bilal Hancı, uyuşturucu kullanmaya 2024 yılındaki boşanma süreci sonrası başladığını iddia etti. Hancı ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Türkiye’ye döndükten sonra da ayda yaklaşık bir defa, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Pişmanım ancak kimseye madde temin etmedim."