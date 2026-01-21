Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Bir tutuklama, üç adli kontrol talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da bulunduğu dört şüpheliden üçü için yurt dışına çıkış yasağı istendi. Bilal Hancı'nın tutuklanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ da yer aldı. Toplam 4 şüphelinin, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki adli işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bir tutuklama, üç adli kontrol talebi
Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.