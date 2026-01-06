Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 ismin testi pozitif çıktı

  1. Ekonomim
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan oyuncu Melisa Döngel, Hürriyet Yazarı "Cihannna" lakaplı Cihan Şensözlü ve fenomen Ezgi Eyüboğlun’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İrem Sak’ın test sonucu negatif çıktı

İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nca yapılan test sonucuna göre Döngel, Şenözlü ve Eyüboğlu’nun biyolojik örneklerinde “kokain pozitif” çıktı.

Daha önce test veren Yusuf Güney'in de sonuçları pozitif çıkmıştı.Soruşturma kapsamında son olarak Şeyma Subaşı Adli Tıp Kurumu'nda test vermişti.

