Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İrem Sak’ın test sonucu negatif çıktı

İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nca yapılan test sonucuna göre Döngel, Şenözlü ve Eyüboğlu’nun biyolojik örneklerinde “kokain pozitif” çıktı.

Daha önce test veren Yusuf Güney'in de sonuçları pozitif çıkmıştı.Soruşturma kapsamında son olarak Şeyma Subaşı Adli Tıp Kurumu'nda test vermişti.