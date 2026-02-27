Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgülü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edis'in test vermesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.