Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 isme gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı verildi.

İşte gözaltı listesi

Mehmet Fatih Aksoy (Yapımcı)

Ateş İnce (Türk Medya Yöneticisi)

Şefik Ömer Dolman (İnfluencer)

Aybüke Albere (Şarkıcı)

Ayşe Nur Balcı (Model)

İrem Haznedar (Model)

Öner Faruk Işık (Cem Yılmaz'ın kuzeni)

İlyas Yalçıntaş (Şarkıcı)

Orhan Yıldı

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

Sıla Gençoğlu

H.Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu