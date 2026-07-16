Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 isme gözaltı kararı
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'un da olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı verildi.
İşte gözaltı listesi
Mehmet Fatih Aksoy (Yapımcı)
Ateş İnce (Türk Medya Yöneticisi)
Şefik Ömer Dolman (İnfluencer)
Aybüke Albere (Şarkıcı)
Ayşe Nur Balcı (Model)
İrem Haznedar (Model)
Öner Faruk Işık (Cem Yılmaz'ın kuzeni)
İlyas Yalçıntaş (Şarkıcı)
Orhan Yıldı
Burak Çelik
Volkan Büyükhanlı
Büşra Tatar
Cenk Çöteli
Feyza Cihan
Asude Mercan
Sıla Gençoğlu
H.Eylem İpek Şafak
Gökhan Şafak
Ümit Aslan
Buğra Balkaya
Akın Altan
Oğuz Alp Güler
Kübra Altay
Hilal Zeynep Hedbe
Melis Selçukoğlu