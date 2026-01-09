Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürerken bugün (9 Ocak 2026) açıklanan Adli Tıp Kurumu sonuçlarına göre, Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Kokain ve ketamin kullandığı tespit edildi

Burak Doğan'ın haberine göre testlerde kokain ve kokain metabolitleri (benzoilekgonin, metilekgonin) ile birlikte ilaç etkin maddelerinden ketamin de tespit edildi. Şeyma Subaşı, daha önce soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti.

Ne oldu?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025’te Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Dört isim Adli Tıp’ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ezgi Eyüboğlu da 19 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Eyüboğlu, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kalmıştı.

Melisa Döngel ise ifadesinin ardından serbest kalmıştı, Cihan Şensözlü ise tutuklanmıştı.

Şeyma Subaşı hakkında da arama kararı çıkarılmıştı. Subaşı 31 Aralık 202’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Subaşı yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve ve kan örneği veren oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Senna Yıldız, Recep Men, Gizem Türedi, Aleyna Tilki ve son olarak Şeyma Subaşı'nın test sonucu pozitif çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 isimden 19'u da tutuklandı.

Tutuklanan isimlerin arasında Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy'da bulunuyor.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör ile şarkıcı Alya dahil 4 kişi serbest bırakılmıştı.